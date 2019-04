CEO de cotadas na bolsa ganham 52 vezes mais do que trabalhadores

A Jerónimo Martins é a empresa com maior fosso entre a remuneração do presidente executivo e a dos trabalhadores. Pedro Soares dos Santos recebeu mais de 1,9 milhões de euros, 140 vezes mais do que os seus trabalhadores.

Mais de um milhão de euros. Foi esta a remuneração média dos líderes das maiores empresas da Bolsa portuguesa em 2018. Os presidentes executivos (CEO) das cotadas do PSI20 ganharam 52 vezes mais do que os trabalhadores que dirigem.

Em média, os líderes das empresas receberam 1,1 milhões de euros em 2018, segundo cálculos do DN/Dinheiro Vivo baseados nos relatórios anuais das empresas. Esses valores são brutos e incluem, além dos salários, prémios de desempenho e contribuições para planos de pensões.

A remuneração média teve uma descida face a 2017. Nesse ano, os gestores das 12 empresas analisadas tinham ganho uma média quase 1,2 milhões de euros. Mas continua a estar bem acima do que se verificava em 2014, quando o pacote remuneratório médio era de pouco mais de 700 mil euros. Nesse ano a diferença para a média dos trabalhadores era de 33 vezes.

A despesa média assumida pelas empresas com os trabalhadores continua estagnada. Em 2018 esse montante desceu para 21,1 mil euros. Desde 2014 que o custo médio com funcionários não tem aumentos significativos. Estes valores incluem remunerações, prémios, outros encargos e indemnizações. Os valores dos custos com pessoal estão também influenciados pelas políticas salariais noutros países, já que cerca de metade dos postos de trabalho são no estrangeiro.

Nos cálculos do Dinheiro Vivo ficaram de fora o BCP, a Altri, a Ibersol e a Ramada que ainda não divulgaram o relatório anual de governo das sociedades. Já a Pharol e a Sonae Capital não foram incluídas já que não têm um número de funcionários significativo.

As mais desiguais

A Jerónimo Martins manteve o estatuto de empresa com maior fosso entre a remuneração do presidente executivo e a dos trabalhadores. Pedro Soares dos Santos recebeu mais de 1,9 milhões de euros. O líder da dona do Pingo Doce ganhou 140 vezes mais do que os seus trabalhadores. Apesar de ter tido um corte de mais de 100 mil euros em relação a 2017, é o segundo CEO mais bem pago da bolsa.

A maior parte dos funcionários da empresa estão na Polónia, que tem salários mais baixos que Portugal, ainda que a diferença tenha vindo a esbater-se (o salário mínimo já está acima dos 500 euros). O custo médio com cada empregado foi de 13,5 mil euros, o mais baixo entre as 12 empresas analisadas.

O desequilíbrio entre a remuneração do CEO e a dos trabalhadores na dona do Pingo Doce não tem paralelo em mais nenhuma empresa do PSI20. Excluindo a Jerónimo Martins das contas, a diferença entre os ganhos dos presidentes executivos e os trabalhadores cairia para 37 vezes.

Na outra cotada da distribuição, a Sonae, o líder da empresa, Paulo Azevedo, ganhou 652 mil euros, o que se traduz em 37 vezes mais do que o custo médio por trabalhador. Na EDP, que tem o CEO mais bem pago do PSI 20, os quase 2,2 milhões de euros auferidos por António Mexia ultrapassam em 39 vezes o custo por trabalhador.

Na Galp e na Semapa, o fosso face aos trabalhadores é também superior a 30 vezes. Carlos Gomes da Silva, o líder da petrolífera, ganhou 1,75 milhões de euros, um aumento de quase 50 mil euros face a 2017. Já João Castello Branco, que lidera a papeleira-cimenteira, teve um pacote remuneratório de 1,4 milhões no ano passado, semelhante ao que ganhou em 2017.

Na lista dos CEO com remunerações acima do milhão de euros estão ainda Diogo da Silveira, da Navigator (papel), e João Manso Neto, da EDP Renováveis.

Parlamento ponderou legislar

A diferença crescente entre os salários de topo e os dos trabalhadores levou já a algumas iniciativas no Parlamento. O primeiro-ministro, António Costa, criticou em agosto os casos de empresas com grandes disparidades salariais. Em setembro, o Partido Socialista apresentou um projeto de resolução para tentar travar a desigualdade, dissuadindo essa política nas empresas privadas com penalizações ao nível das contribuições para a Segurança Social e subsídios e apoio à criação de emprego.

No entanto, essa recomendação estava dependente de um acordo em concertação social. As associações patronais rejeitaram essa hipótese por considerarem que o governo não tem legitimidade para se intrometer nas remunerações do setor privado.

Além do projeto de resolução do PS, que funcionou apenas como uma recomendação, o Bloco de Esquerda apresentou em setembro um projeto de lei para punir a desigualdade salarial excessiva. A travar essa legislação estiveram o PS, o PSD e o CDS.

Quanto ganham os presidentes executivos?

EDP

António Mexia auferiu cerca de 2,2 milhões de euros no ano passado, menos que os quase 2,3 milhões que tinha recebido em 2017. O presidente executivo da EDP recebe um valor 39 vezes superior ao custo médio da elétrica com trabalhador.

Jerónimo Martins

Pedro Soares dos Santos ganhou 1,9 milhões em 2018. No ano anterior tinha auferido mais de dois milhões de euros. O líder da dona do Pingo Doce ganha 140 vezes mais do que a média dos seus funcionários.

Galp

Carlos Gomes da Silva auferiu 1,75 milhões de euros no ano passado, um valor que excede em 35,2 vezes o custo médio que a empresa tem por trabalhador.

EDP Renováveis

João Manso Neto recebeu 1,47 milhões de euros, 18 vezes mais do que a média dos seus trabalhadores.

Semapa

João Castello Branco ganhou 1,42 milhões de euros em 2018, um valor que fica 33 vezes acima do ganho dos trabalhadores que dirige.

Navigator

Diogo da Silveira auferiu 1,14 milhões, 23 vezes mais do que os trabalhadores da papeleira.

NOS

Miguel Almeida teve remunerações de 891 mil euros no ano passado, 20 vezes mais do que a média dos funcionários da operadora.

Sonae

Paulo Azevedo, co-CEO da Sonae, auferiu 652 mil euros no ano passado, 37 vezes mais do que a média dos funcionários da dona do Continente.

REN

Rodrigo Costa teve um pacote remuneratório de 606 mil euros, oito vezes mais do que o custo médio da empresa com cada trabalhador.

CTT

Francisco Lacerda teve um corte salarial: auferiu 497 mil euros no ano passado. Em 2017 tinha ganho 895 mil euros. A diferença face ao custo médio da empresa com cada trabalhador desceu de 33 vezes para 17 vezes.

Mota-Engil

Gonçalo Moura Martins teve uma remuneração de 421 mil euros em 2018, 25 vezes mais do que o custo médio da construtora com cada um dos seus trabalhadores.

Corticeira Amorim

António Rios Amorim recebeu 360 mil euros no ano passado, 12 vezes mais do que a média dos trabalhadores.