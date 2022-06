Dia Mundial dos Oceanos ou das promessas por cumprir?

O mundo gosta de falar e, acima de tudo, de se fazer ouvir. Criam-se grandes narrativas, enchem-se plateias, discute-se muito, gastam-se quilos de papel em diagnóstico, mas na hora H pouco ou nada é feito. É assim em várias áreas sociais, políticas e económicas e em matéria de defesa dos Oceanos não tem sido exceção. Este ano, desejamos todos que o dia 8 seja assinalado de forma diferente e que a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que se realiza em Lisboa, no final deste mês, seja mais do que um grande encontro de palestrantes, decisores e opinion makers. As decisões ao nível político e económico urgem.

A celebração do Dia Mundial dos Oceanos teve origem na Conferência da ONU sobre Ambiente e Desenvolvimento, que se realizou no Rio de Janeiro, em 1992. Muitos países celebram a data, incluindo Portugal, evidenciando a importância dos oceanos no clima e na biosfera. Este ano o tema eleito para assinalar a data é Revitalização: Ação Coletiva para o Oceano. No ano passado, o escolhido foi Os oceanos: vida e subsistência; em 2020 foi Inovação para um oceano sustentável. Os títulos são sempre inspiradores, mas, infelizmente, têm sido pouco mobilizadores.

Os oceanos são o principal regulador de temperatura do planeta ao absorverem mais de um quarto do dióxido de carbono libertado pelas atividades humanas. São, por isso, o nosso termómetro fundamental. Não cuidar é o mesmo que hipotecar o futuro. Se juntarmos às alterações climáticas, a forma como o ser humano tem inundados os oceanos de lixo, inclusive de plástico e de máscaras anti-covid-19, está na hora de emitir um SOS, utilizando ou não o Código de Morse.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nenhum país terá, certamente, a veleidade ou os recursos para salvar os oceanos sozinho. Só um compromisso global trará resultados, mas o exemplo deve começar dentro da nossa casa, do nosso país. Para saber se assim é, o DN traz hoje à estampa uma grande entrevista com o ministro da Economia e do Mar para conhecer por que rotas quer o recém-nomeado governante guiar a política portuguesa em termos de economia azul. O potencial está lá, mas, como diz o ministro António Costa Silva, "falta fazer acontecer".