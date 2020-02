PSP será "implacável" com violência e engenhos pirotécnicos no FC Porto-Benfica

O Dragão recebe neste sábado mais um clássico entre FC Porto e Benfica. Caso os dragões vençam, encurtam a distância para quatro pontos e relançam as contas do campeonato. Se o Benfica sair vencedor, aumenta para dez pontos a vantagem e fica com o título muito bem encaminhado. Chainho e José Carlos, ex-jogadores de FC Porto e Benfica, respetivamente, hoje comentadores da Sport TV, aceitaram o desafio do DN e puseram-se na pele dos dois treinadores.

Para Chainho, os jogadores do FC Porto "têm de ter criatividade" e diz que é fundamental "arriscar nos lances de um para um e aparecer com muitos homens dentro da área". José Carlos exige "elevados níveis de concentração para que assim o erro individual não aconteça" e diz que é imperioso "os jogadores transformarem o ambiente hostil que vão sentir, numa motivação extra".