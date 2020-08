Em 1948, Tony Curtis e Walter Matthau eram dois jovens atores de Nova Iorque que sonhavam com o cinema. Tony, muito bonito, foi convidado a fazer um teste no estúdio da Universal, em Hollywood. Walter, mais talentoso, mas feio, ficou para trás, torcendo pelo amigo. Três meses depois, Tony voltou a Nova Iorque para pegar nas suas coisas e radicar-se na Califórnia. Da janela do táxi que o trazia da estação, viu casualmente Walter a passar pela rua. Pôs a cabeça para fora e, em vez de dizer-lhe que passara no teste e a Universal o contratara por sete anos, gritou: "Walter! Dei uma queca com Rhonda Fleming!".

A ruiva e bela Rhonda Fleming, tão jovem quanto eles, já era então uma estrela do cinema. Mostrava-se tão bem nos filmes coloridos que a tinham cognominado de "Rainha do Technicolor". Pena que só lhe dessem papéis bobos, em filmes ridículos como Escrava e Rainha e Piratas Marroquinos, e ela, boa atriz em potencial - boa cantora, também -, nunca teve o prestígio que merecia. A própria Rhonda um dia queixou-se: "Nunca fiz um filme como Casablanca." Em 1948, no entanto, namorá-la era como acertar na lotaria ou ganhar três Óscares na mesma noite. Pois isso aconteceu com Tony Curtis. Mas, como se sabe, a fila anda e Tony Curtis e Walter Matthau já morreram há muito tempo. E Rhonda Fleming, aos 97 anos, continua viva, ativa e em Hollywood. Talvez ainda ruiva.