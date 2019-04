Quantos populistas cabem na nova aliança de Salvini?

Matteo Salvini vai nesta segunda-feira tentar forjar uma aliança de nacionalistas e eurocéticos com vista às eleições para o Parlamento Europeu. O vice-primeiro-ministro, ministro do Interior de Itália e líder do partido Liga vai lançar o seu "manifesto soberanista" no luxuoso hotel Gallia em Milão.

O evento de congregação de formações populistas, nacionalistas e de extrema-direita conta, para já, com a presença do Partido dos Finlandeses, do Partido Popular Dinamarquês e da alemã Alternativa para a Alemanha (AfD). A líder da União Nacional francesa, Marine Le Pen, fez saber que não estará presente, por estar em campanha na Bretanha. Mas já tinha anunciado que tenciona ir ao comício de final de campanha da Liga, a 18 de maio, também em Milão.