Governar de acordo com o povo governado - a tão famosa democracia - tem algumas especificidades que podem diferir de país para país. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem governa é o presidente, e este até pode ter tido menos votos do que o outro candidato. Donald Trump foi eleito com menos votos do que a sua concorrente Hillary Clinton mas a América não passou os últimos quatro anos a negar-lhe a legitimidade que a legalidade eleitoral lhe trouxe. Outras legitimidades ele não tem, tão estúpido, má pessoa e ignorante é. Mas isso é outro assunto, que não o derivado da escolha do colégio eleitoral, representantes dos 50 estados americanos, que é quem elege o presidente, não os milhões que vão às urnas.

Portugal também é governado de acordo com o povo governado - outra vez a tal democracia. E também temos especificidades. Ao contrário dos EUA, o governo português não é liderado pelo Presidente (o nosso escrevemos sempre com a letra inicial em maiúscula mas em descompensação ele não nos governa). O povo vota nas eleições para a Assembleia da República, o Presidente ouve os partidos que elegeram deputados e convida uma personalidade para primeiro-ministro. Ora, este para governar precisa de conseguir condições no parlamento - maiorias, arranjos... Chama-se a isso um regime semiparlamentar: o Presidente mete o bedelho, mas com a imposição de escolher alguém que consiga formar um governo que governe. Isto é, que consiga fazer acordos e constitua maiorias no parlamento.