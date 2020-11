Escrevi noutro dia num jornal brasileiro que estava sendo acordado todas as manhãs por um passarinho cujo assobio me entrava pelo quarto e fazia fiu-firiu fiu-firiu, fiu-fiu, fiu-fiu, fiu-fiu. Grato a ele por me fazer saltar da cama e encarar o dia com disposição e otimismo, fui várias vezes à janela tentando localizá-lo entre as árvores. Em vão. Podia ser um passarinho vadio, daqueles que reinam nos ares, pousam em fios elétricos sem levar choques e nos brindam com a sua música, que já nasce com eles, sem aulas de teoria ou solfejo. Mas podia ser também um passarinho típico das cidades brasileiras, que os porteiros dos edifícios mantêm em cativeiro nos seus aposentos e, de manhã, penduram as gaiolas nas árvores da rua, levando-os de volta para dentro no fim da tarde. Consultei João, porteiro do meu prédio, e ele me confirmou. Tratava-se do curió do seu colega do prédio ao lado.

Não creio que existam curiós em Portugal. É uma espécie de canário silvestre, preto e de peito castanho. Nasce quase sempre na mata - alguns fazem os seus ninhos e reproduzem-se nas coberturas dos edifícios -, mas, se capturado, dá-se bem em gaiola. Continua a cantar com grande sentimento, desde que o seu dono lhe dê suficiente amor, alpista e água fresca.