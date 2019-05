As alterações nas leis de jogo que vão mudar o futebol na próxima época

As leis de jogo vão sofrer várias alterações revolucionárias a partir da próxima época e já há treinadores com dores de cabeça. Preocupado em tornar o jogo mais dinâmico, o International Board decidiu a 2 de março, por exemplo, incluir a amostragem de cartões a treinadores e outros elementos do banco, retirar a obrigação de a bola sair da área no pontapé de baliza e proibir a presença de jogadores atacantes a menos de um metro das barreiras aquando da marcação de livres.

As mudanças promovidas pela entidade responsável pela elaboração das leis de jogo, fundada em 1886 pelas federações nacionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte ainda antes de se sonhar com a existência da FIFA, vão "dar mais fluidez e mais justiça ao jogo" e, por outro lado, eliminar "situações que criam algumas dúvidas e conflitos", acredita o antigo árbitro de primeira categoria Elmano Santos, em conversa com o DN.