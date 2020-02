IVA de touradas em Portugal era mais baixo do que em Espanha

"A tourada não é um espetáculo violento. É ético, artístico, formativo e pedagógico. É o inverso de um espetáculo de violência."

Hélder Milheiro, porta-voz da Prótoiro, Federação Portuguesa de Tauromaquia, responde assim à pergunta do DN sobre a natureza dos espetáculos taurinos que, de acordo com a votação desta quarta-feira no Parlamento, passarão em 2020 a cobrar o mesmo tipo de IVA dos pornográficos. Isto depois de no Orçamento do Estado de 2019 se ter assistido ao movimento inverso, com a taxa das touradas a descer de 13% para 6%, à imagem da dos festivais de música - e contra a vontade do governo, que queria a subida para a taxa máxima e foi contrariado pelo voto contra de 40 deputados do PS.