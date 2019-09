Por volta das 15.00 (19.00 em Portugal) do dia 6 de setembro de 2018, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, empolgado pela receção em Juiz de Fora, Minas Gerais, bastião tradicional do PT, resolve percorrer, em ombros, o centro da cidade, apesar dos conselhos em sentido contrário do seu staff de segurança. Ao som de "Mito, Mito, Mito", umas da suas alcunhas gritada pela multidão, cruzava a Rua Halfeld com a Rua Batista de Oliveira cerca das 15.30 (19.30), quando foi atingido no abdómen por uma faca de cerca de 30 centímetros espetada por um suposto apoiante saído do meio da confusão. Um ano depois, no mesmo local, comerciantes vendem espetadas e outros petiscos na "esquina do Bolsonaro", o mais recente ponto turístico da cidade. Não é para menos: ali ocorreu o mais infame mas provavelmente o mais decisivo de todos os momentos da última campanha presidencial.

"Eu ganharia de qualquer jeito", costuma repetir o hoje presidente da República há pouco mais de oito meses Bolsonaro, que neste domingo será operado pela quarta vez em decorrência da facada por causa de uma hérnia, novamente pela equipa do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.