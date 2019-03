"Há mais mulheres com RSI porque os homens não têm os filhos a cargo"

Filomena Silva tinha o namoro perfeito, no início. Engravidou e acusaram-na de ter dado "o golpe de baú". Não percebe porquê, nunca lhe viu dinheiro. Separaram-se, estava grávida. Ele declarou não ter rendimentos para pagar a pensão de alimentos do filho. Mãe solteira, sem família de apoio, não consegue um salário certo. É uma entre os milhares que recebem o rendimento social de inserção (RSI). As mulheres estão em maioria e ter uma família monoparental ou estar doente agrava a situação. E são fatores de risco para o desemprego.

Tem 41 anos, vive no Porto e já teve como profissão "auxiliar de ação educativa", mas o que mais faz ultimamente são limpezas. É mãe de um menino de 5 anos, "uma criança tímida e que precisa de terapias para o ajudar a desenvolver", diz. Tem o horário semanal de todas as atividades no frigorífico.