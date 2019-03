As notícias dos desaparecimentos de Renato Marchiaro e Sergio del Pinto, ambos em 2017, não encontraram eco em Portugal, mas estes dois nomes merecem um apontamento na história do futebol português como os pioneiros de uma rara presença italiana nos relvados do campeonato nacional. Dois sobreviventes da II Guerra Mundial, Marchiaro e Del Pinto aterraram em Portugal no início da década de 1950 e permaneceriam como os únicos futebolistas italianos a atuar na primeira divisão lusa até bem perto do final do século XX, quando Ivone de Franceschi veio ajudar o Sporting a interromper 18 anos de jejum, na época 1999/ 2000.

A partir daí, o século XXI e a acelerada globalização futebolística trouxe mais alguns calciatori até ao campeonato nacional. Mas, ainda assim, Itália está longe de ser um fornecedor habitual de matéria-prima para as equipas do futebol português. E ainda menos no que respeita a jogadores que deixem grande marca por cá. Historicamente, foram 15 os jogadores italianos a jogar pelo menos um minuto na Liga portuguesa. Só dois conseguiram ser campeões, e desses só De Franceschi foi relevante para o título, o tal conquistado pelo Sporting a fechar o século XX.