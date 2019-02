Estava eu em Caracas no dia da morte de Hugo Chávez, a 5 de Março de 2013. E fiquei por lá por mais alguns dias. Quando foi dada a notícia, eu estava num autocarro e vi como os passageiros caíram em lágrimas, muitos deles.

No dia anterior tinha estado num edifício das Relações Exteriores e lá de cima conseguia ver o Palácio de Miraflores, presidencial, e no lado oposto, mais distante, o complexo edifício da secreta, no cimo de uma colina. Pelas ruas via um mar de manifestantes pro-Chávez, de vermelho. Também vi anti-chavistas.