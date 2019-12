Formar médicos no privado? Nem a Católica passa no exame

Há dez anos que várias universidades privadas portuguesas tentam abrir um curso de Medicina, uma pretensão que teve até agora uma única resposta - "não". Desta vez foi a Universidade Católica Portuguesa a ver recusada a proposta para formar novos médicos: a A3ES, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, anunciou que deu parecer negativo ao plano de formação apresentado por aquela instituição, que quer abrir uma nova Faculdade de Medicina no concelho de Sintra.

A rejeição aprovada pelo conselho de administração da A3ES acompanhou de perto os pareceres negativos dados pela Ordem dos Médicos (OM) e por uma comissão de peritos nomeada pela agência, que apontaram questões pedagógicas, tempo insuficiente de contacto com a prática clínica, e sobreposição de oferta, dada a localização da faculdade na área da Grande Lisboa, onde já existem duas instituições de ensino superior público com oferta nesta área. Apontado é ainda o facto de a equipa docente ser, em parte, originária das duas faculdades públicas que ministram cursos de Medicina na capital, pelo que a aprovação do curso poria em risco a formação nessas instituições.