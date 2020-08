Iglesias e Sánchez numa reunião com o rei Felipe VI, a 4 de março.

"É preciso naturalizar o facto de em democracia se poder pensar de maneira diferente", defendeu o líder da Unidas Podemos, Pablo Iglesias, numa entrevista à Telecinco. O problema é que o vice-primeiro-ministro pensa de maneira diferente do primeiro-ministro e líder da coligação de governo, o socialista Pedro Sánchez. E o tema do qual discordam é o futuro da monarquia e do pacto constitucional de 1978.

Os escândalos em torno da ex-amante e das contas secretas de Juan Carlos, que levaram à decisão do rei emérito de deixar Espanha, estão a causar mais uma brecha na frágil coligação de governo - que está no poder desde janeiro.