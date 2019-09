Oito anos antes do referendo de 23 de junho de 2016 sobre o Brexit, Nick Clegg, então líder dos liberais-democratas britânicos, assinou um artigo no jornal The Guardian intitulado "Ask the under-50s", ou seja, "Façam a pergunta a quem tem menos de 50 anos". Clegg, que mais tarde viria a ser vice-primeiro-ministro de David Cameron, argumentava que mais dia menos dia a relação entre o Reino Unido e a UE teria de ser submetida a um referendo. E que as pessoas com menos de 50 anos iriam confirmar que os britânicos querem permanecer no clube europeu, a que aderiram em 1973. Problema: no referendo de 2016 ganhou o Brexit por 52% contra 48%. O Leave - sair da UE - foi sobretudo apoiado pelos eleitores com 65 anos ou mais e o Remain - ficar na UE - pelos que tinham entre 18 e 24 anos.

Agora, face à ameaça de eleições antecipadas no Reino Unido, as quais poderiam ser transformadas numa espécie de segundo referendo sobre o Brexit, está a haver uma corrida ao recenseamento. E sobretudo nas faixas etárias até aos 34 anos, reporta o The Guardian, com base em dados oficiais do governo. Entre segunda e terça-feira, mais de cem mil britânicos recensearam-se para votar em eleições. Segundo o mesmo diário, o número é muito superior ao normal de registos em dias de semana. A média, em agosto, foi de 27 mil registos por dia. Nesta segunda-feira, houve 52 408 e na terça-feira 64 485.