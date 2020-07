Quem chega ao cruzamento da Pioneer Boulevard com a Ashworth Street, na cidade californiana de Artesia, vê uma tabuleta a apontar a direção do salão português D.E.S. Portuguese Hall. É um espaço generoso, com uma imponente fachada. Paul Barcelos pega num molho de chaves e abre os portões que dão acesso ao salão, encerrado há mais de três meses por causa da pandemia de covid-19.

"Temos feito jantares drive-thru, com bastante sucesso", diz o lusodescendente ao DN, falando do cancelamento das festas portuguesas neste ano. "Enquanto não abrirmos vamos fazer um por mês."