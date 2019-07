Os hospitais público-privados de Braga e Vila Franca de Xira têm melhores resultados de gestão do que as unidades de saúde públicas da mesma dimensão, mostram os dados disponíveis no portal da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). No entanto, qualquer uma das quatro parcerias público-privadas (PPP) - Braga, Vila Franca de Xira, Cascais e Loures - apresentam tempos de espera para consultas e para cirurgias superiores aos hospitais com as mesmas características no setor público.

Das quatro, a PPP de Braga tem a taxa mais elevada de resposta em tempo útil a consultas e a de Cascais a cirurgias. No entanto, dentro dos grupos dos hospitais da mesma dimensão e com serviços idênticos revelam dificuldades em corresponder às expectativas; em muitas especialidades mais do que duplicam o tempo de espera previsto na lei.