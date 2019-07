Boris Johnson ou Jeremy Hunt. Um é o ex-chefe da diplomacia britânica, o outro o atual. Um deles será, em menos de um mês, o novo líder do Partido Conservador britânico e, consequentemente, primeiro-ministro do Reino Unido. Mas, um ou outro, não irá sozinho para o número 10 de Downing Street. O país terá uma nova "primeira-dama" (o cargo não existe oficialmente), depois de dois anos em que teve um "primeiro cavalheiro", Philip May, o discreto marido de Theresa May.

Johnson, favorito na corrida à sucessão de Theresa May, acabará por levar a atual namorada, Carrie Symonds, havendo quem diga que só está à espera de que saia o seu divórcio da segunda mulher para voltar a casar-se. Já Hunt entrará na residência oficial do primeiro-ministro desde o primeiro momento com a mulher, Lucia Hunt (Guo é o seu apelido de solteira), assim como com o filho e as duas filhas.