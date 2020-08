Juan Carlos. A saída pela porta pequena do rei que enterrou o franquismo

O mistério do momento: onde está Juan Carlos?

Depois de semanas de pressão, o rei emérito Juan Carlos deixou Espanha no meio da investigação sobre as suas contas em paraísos fiscais, deixando para trás o filho, Felipe VI, que terá de enfrentar sozinho as críticas à monarquia.

Sempre se disse que os espanhóis não eram monárquicos, mas juancarlistas, agradecendo o papel que o anterior monarca teve durante a transição da ditadura para a democracia, mas diante dos escândalos, crescem as vozes - até dentro do próprio governo - contra o sistema.