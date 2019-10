A menos de um mês para a data prevista do Brexit, 31 de outubro, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, apresentou as suas tão faladas propostas alternativas ao backstop, ou seja, mecanismo de salvaguarda destinado a evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda após a saída do Reino Unido da União Europeia (conforme foi decidido no referendo de 23 de junho de 2016 pela maioria - 52% - dos eleitores britânicos).

O backstop sempre foi a razão pela qual o acordo do Brexit negociado por Theresa May com a UE27 não passou na Câmara dos Comuns. Brexiteers radicais e Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte eram dos maiores críticos. E, como o Partido Conservador não tem maioria - agora com Boris Johnson perdeu-a de vez -, o referido acordo três vezes foi levado a debate e a votação e três vezes acabou chumbado pelos deputados britânicos.