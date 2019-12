Surpresa, só para quem não tem seguido as declarações de alguns líderes de países membros da NATO. Mas se houvesse um troféu para distinguir quem mais tem agitado as águas no seio da Aliança Atlântica o vencedor teria de sair de entre os presidentes francês, norte-americano e turco.

Na véspera da cimeira que esta quarta-feira marca os 70 anos da criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Donald Trump e Emmanuel Macron encontraram-se em Londres, mas as diferenças superaram o espírito de cooperação que os dois países aliados deveriam demonstrar. A reunião realizou-se pouco depois de Trump ter comentado a entrevista de Macron à The Economist, na qual o francês dissera que a organização está em "morte cerebral": "Penso que é bastante insultuosa para muitas forças diferentes. É uma frase dura, embora quando se faz uma declaração dessas, que é muito, muito desagradável para os 28 países, isso também os inclui", disse Trump em relação aos franceses.