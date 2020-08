Francisco com Bento XVI no Vaticano em dezembro de 2018.

No segundo aniversário de ter sido eleito Papa, Francisco disse numa entrevista que tinha a sensação de que o seu pontificado seria curto. "Quatro ou cinco anos." Mas em março entrou no oitavo ano como chefe da Igreja Católica, havendo quem especule que não vai retirar-se enquanto o papa emérito Bento XVI for vivo. Podem as notícias da deterioração do estado de saúde de Joseph Ratzinger pôr em marcha a contagem decrescente para a renúncia de Francisco?

Bento XVI, de 93 anos, sofre de erisipela no rosto, um vírus que causa uma erupção facial e dor intensa, segundo disse o seu biógrafo Peter Seewald ao jornal alemão Passauer Neue Presse. "Segundo Seewald, a saúde do Papa emérito agora é extremamente frágil. O seu pensamento e a sua memória são rápidos, mas a voz é dificilmente audível no momento", lê-se no jornal, tendo o autor alemão estado com o Papa emérito em Roma no sábado, para lhe apresentar a biografia.