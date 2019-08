"A paz faz-se entre pessoas." Quando judeus e árabes trabalham lado a lado

Ashraf Jabari chega atrasado. Pede desculpas. Ficou preso na fronteira, nos checkpoints. O caso não é estranho para o empresário palestiniano de Hebron, habituado a ir até território israelita para fazer negócio. "A relação comercial com Israel é sólida", explica em árabe, traduzido para inglês por um colaborador. Ao seu lado sentado à mesa está Yossi Dagan. O presidente do Conselho Regional de Shomron, na Cisjordânia, garante que "pessoas como Jabari, que é nosso amigo, e outros líderes palestinianos que trabalham connosco, são uma oportunidade para mudar as coisas".



A fazer um esforço visível para combater uma constipação, Dagan garante que, apesar da tensão constante entre israelitas e palestinianos, dos protestos contra a construção de mais colonatos na Cisjordânia, que a lei internacional não reconhece, "acreditamos na paz entre pessoas, não na paz entre papéis". E explica porquê: "Após 26 anos de tentativas para chegar à paz, que só trouxeram choro e sangue, chegou a altura de trazer a paz de baixo para cima."



Lá fora ouvem-se aviões a passar. Estamos na Área C da Cisjordânia, aquela que os Acordos de Oslo definiram que estaria sob controlo quase total de Israel. A Área C, desenhada de forma a incluir os colonatos judaicos, cobre mais de 60% do território da Cisjordânia e ali vivem quase 400 mil israelitas e cerca de 300 mil palestinianos. A Área A cobre 18% da Cisjordânia e a B cerca de 22%. Na primeira, os palestinianos têm controlo total civil e militar, na segunda os palestinianos têm o controlo civil, enquanto a segurança é garantida em parceria entre palestinianos e israelitas. Para entrar em Israel, os quase três milhões de palestinianos que vivem na Cisjordânia têm de atravessar o muro que divide os dois territórios através dos tais checkpoints.



Aquela é uma terra onde as fábricas se multiplicam. E não faltam sítios onde judeus e árabes trabalham lado a lado. "Ambos os povos estão aqui. Vivemos juntos. E se Deus, Alá ou assim nos juntou, temos de aprender a viver juntos", garante Yossi Dagan. O ativista que se destacou ao apelar à desobediência civil em 2005 quando Israel, além de retirar da Faixa de Gaza, saiu também de quatro colonatos na Cisjordânia. Um deles era Homesh, onde Dagan vivia.



Os dois homens vão concordando. O próprio Jabari, um dos poucos empresários palestinianos presentes no Bahrain no workshop promovido pelos EUA para pôr a economia a tentar encontrar uma solução para o conflito, critica a liderança palestiniana, dividida entre a Autoridade Palestiniana que controla a Cisjordânia e o Hamas, o grupo integrista que desde 2007 controla a Faixa de Gaza. "Em cada Estado do mundo há um governo, aqui há dois. Os conflitos entre o Hamas e a Fatah [que controla a AP] deixam os palestinianos de rastos. Os colonos judaicos são o menor dos seus problemas", afirma. Palavras polémicas, com as quais muitos não concordarão. Mas Jabari está convencido de que a "melhor solução, a única solução" para o que se costuma resumir a conflito israelo-palestiniano, é a existência de um só Estado. Uma ideia apoiada pelo presidente americano, Donald Trump, e que parece agora seduzir o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. "É impossível que um líder israelita permita aos palestinianos um Estado nas fronteiras de 1967. E do lado palestiniano ninguém aceitará uma solução que seja menos do que isso", garante Jabari. Além disso, "cada vez mais vivemos juntos, trabalhamos juntos". Claro que um só Estado também levanta questões, afinal isso deixaria a maioria judaica ameaçada. Algo inaceitável para os líderes israelitas.

Quando jantam juntos, o palestiniano Jabari e o israelita Dagan falam hebraico. “É a língua dos nossos primos”, diz o empresário.