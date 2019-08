Construção civil: obras há muitas, falta quem as faça

I. "Em Portugal tem isso de ganhar na hora do almoço?

João Tavares, 42 anos, e Edriano da Cruz Silva (34) são duas faces da mesma moeda: a falta de mão-de-obra na construção civil. Os trabalhadores portugueses, como João, são atraídos para o estrangeiro por salários que podem chegar a ser três vezes superiores aos que ganham cá. A forma de colmatar a falta de operários nacionais acaba por ser o recurso a operários sem qualificação, sobretudo migrantes vindos da Ásia, do Brasil ou de África, que redes de angariadores, em muitos casos, exploram pagando salários baixos e sem fazer descontos para Segurança Social, alguns a viver em situações desumanas. Edriano é brasileiro, trabalhava como servente e ganhava 4,50 euros por hora.



As gruas passaram a fazer parte das paisagens urbanas. O setor revitalizou-se, cresceu mais de 3% face ao ano passado, mas depara-se com um problema grave: a falta de 70 mil trabalhadores qualificados.



Edriano veio de Brasília tentar uma vida melhor em Portugal. Chegou há oito meses e escolheu o país porque já cá tinha a sogra, mas também pela segurança, pelos serviços de saúde e educação.



O único trabalho que conseguiu foi como servente - "um trabalho muito duro", que nunca tinha feito antes. Ganhava 4,50 euros por hora, fossem horas regulares ou extraordinárias. O horário habitual sempre foi dez horas diárias, não porque quisesse, mas porque, se recusasse lhe apontavam a porta da rua, diz.

