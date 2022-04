Todos os objetivos previstos no programa de governo e no Plano de Recuperação e Resiliência vão ser cumpridos, assegurou a ministra Mariana Vieira da Silva esta sexta-feira em conferência de imprensa. Vai ser preciso reajustar indicadores e previsões por causa da guerra na Europa, mas do que sabe, de momento, as medidas anunciadas já constavam no plano eleitoral do PS, inclusive ao nível, por exemplo, do aumento de pensões ou do desdobramento do IRS jovem.

De acordo com a ministra da Presidência, o programa de Governo apresentado tem quatro objetivos fundamentais. Segundo Mariana Vieira da Silva, o documento foca-se em "executar as medidas do Orçamento do Estado para 2022", bem como ser "uma task force" focada na recuperação do país, "apresentar uma agenda para as várias gerações e famílias com filhos" e reforçar a "eficácia na resposta aos problemas emergentes do país, incluindo uma resposta no alojamento temporário, nomeadamente para os refugiados que cheguem da Ucrânia, ou em relação à falta de médicos de família."