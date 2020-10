Prevenir os maus-tratos contra os animais também pode prevenir a violência contra pessoas. Por isso, esse não deixa de ser um dos objetivos da investigação que analisa "A relação entre os maus-tratos aos animais e a relação Interpessoal". Porque são vários estudos que dizem que a violência contra animais pode ser uma sentinela da violência doméstica - em situações que possam estar a decorrer ou como alerta para casos futuros.

Vera Duarte e Susana Costa, investigadoras e docentes do mestrado de Criminologia do Instituto Universitário da Maia (ISMAI), começaram por querer perceber quais os comportamentos face aos animais de companhia em tempo de confinamento, mas decidiram ir mais longe e alargaram a investigação à perceção que cada um tem sobre a relação das pessoas com os animais de companhia e da lei que criminaliza os maus-tratos aos bichos.