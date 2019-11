Khaled Abu Toameh apresenta-se como "jornalista palestiniano". É muçulmano, filho de uma palestiniana da Cisjordânia e de um árabe israelita. É cidadão israelita, faz parte dos dois milhões de árabes que vivem em Israel (cerca de 22% da população). Escreve para vários jornais daquele país, como o The Jerusalem Post, e é produtor televisivo na NBC há quase 27 anos a cobrir o conflito israelo-árabe, com o foco na questão palestiniana - Cisjordânia e Gaza. Numa conversa com um grupo de jornalistas europeus, não houve lugar para politicamente corretos. "Esta é a minha casa. Não há outro lugar onde queira estar", assinala, sobre Israel. Não poupa críticas ferozes à Autoridade Palestiniana, que governa a Cisjordânia, ao Hamas, que comanda Gaza, e aos dirigentes árabes em Israel. Ao governo do seu país deixa um apelo: "Respeitem-me."

Khaled é árabe, israelita, palestiniano, muçulmano...

É um pouco confuso, sim. Há aqui alguma crise de identidade [risos]. O importante é que sou um cidadão israelita que pertence à comunidade árabe. Somos dois milhões de cidadãos e representamos 22% da população. Às vezes também somos chamados palestinianos. Mas podem chamar-me o que quiserem: israelita, árabe, palestiniano, muçulmano... pela ordem que quiserem. Quando era estudante trabalhava com a OLP, embora nunca tivesse sido militante. Mas quando terminei o curso, na Universidade Hebraica de Jerusalém, felizmente para mim e infelizmente para muitas pessoas, a primeira Intifada começou e os jornalistas estrangeiros precisavam de quem os levasse à Cisjordânia e a Gaza. Como falava várias línguas, acabei por ser um guia turístico.