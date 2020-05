O embaixador croata que fala português, gosta de comida goesa e sabe os truques do trânsito lisboeta

almoço com

Estávamos em 1983, e foi a uma Vila Nova de Mil Fontes ainda longe das enchentes do século XXI que Ivica Maricic chegou numa noite de verão mal iluminada. Confiante nos seus conhecimentos de espanhol e italiano, e nas aulas de latim, o croata escolheu uma tasca para o jantar. Mas o menu, todo em português e escrito à mão, foi um verdadeiro desafio. "Ia pedindo pratos de carne e peixe, sem saber bem o que era. Mas depois vi uma coisa chamada "Verdes". Convencido que devia ser um acompanhamento, pedi dois diferente e uma garrafa de vinho tinto. O empregado, olhou para nós com uma ar estranho mas lá foi e voltou com... uma garrafa de vinho tinto e duas de vinho verde!"

A anedota é contada por Ivic Maricic, antigo embaixador da Croácia em Lisboa e autodidata na sua aprendizagem do português. Mas as dificuldades que encontrou nos primeiros contactos com a nossa língua não diferem muito das que outros estrangeiros sentiram. Seja o francês Laurent Goater, a finlandesa Katriina Pirnes, o indiano Shiv Singh, a americana Eileen McDonough ou a sul-coreana Jin Sun Lee.