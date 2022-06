A criança e o tratado de manipulação e hipocrisia

A Declaração Universal dos Direitos da Criança, das Nações Unidas, firmada em 1959 - em plena Guerra Fria, 14 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial e dez anos antes da chegada do homem à Lua, tudo isto num ambiente de grande tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos -, foi rasgada, mais uma vez, por Vladimir Putin ao invadir a Ucrânia da forma cruel como o fez e continua a fazer. 243 crianças já morreram neste conflito e mais de 5,2 milhões de crianças na Ucrânia precisam de ajuda, segundo dados revelados ontem pela UNICEF, no Dia Mundial da Crianças.

Ao mesmo tempo, não para o esticar de corda entre Estados Unidos e Rússia, com Putin a avisar Biden de que, se enviar o sistema de lançamento de mísseis de alta precisão e médio alcance para Kiev, será uma decisão "muito negativa e que pode levar ao arrastar do conflito". Os Estados Unidos estão convencidos de que é precisamente desta arma que os ucranianos precisam para se defender; já para os russos é a arma que pode espoletar a Terceira Guerra Mundial. Uma tensão de blocos que representa o regresso da Guerra Fria em pleno Dia Mundial da Criança.

Amanhã, somam-se já 100 dias de guerra e Putin continua a surpreender o mundo. Desta vez, anunciou a oferta de ajuda aos mais novos do país invadido e destruído. O presidente da Rússia disse "no Dia Internacional da Criança não podemos, claro, deixar de recordar as crianças do Donbass, que vivem em perigo mortal há já oito anos. As mais novas não conhecem a vida sem bombardeamentos. Muitas foram feridas e muitas, infelizmente, foram vítimas da guerra movida pelo regime de Kiev contra o Donbass".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Putin prometeu apoiar estes miúdos e miúdas de Donbass mas, pelas palavras do invasor, a Rússia reafirma assim a sua intenção de controlar aquela região. Ainda dirigindo-se aos mais pequenos, acrescentou: "Faremos os possíveis por lhes fornecermos todas as medidas de apoio social. Falamos de disponibilizar assistência médica, uma boa educação" e "ajudaremos as crianças que perderam entes queridos a encontrar famílias carinhosas, cordiais e generosas como as vossas".

O discurso que ouvimos ontem é um autêntico tratado de manipulação da opinião pública e de hipocrisia. Saberá Putin o significado de amor, de família, de vida, de direitos humanos?