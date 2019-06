Donald Trump e Theresa May, num encontro da NATO, em Bruxelas, em 2017. Boris Johnson (à esquerda na foto) era chefe da diplomacia. Demitiu-se em julho de 2018, em desacordo com May por causa do Brexit.

o último fôlego do seu governo, a primeira-ministra britânica, Theresa May, recebe o presidente norte-americano, Donald Trump, que faz uma visita de Estado ao Reino Unido de 3 a 5 de junho. Será ela a ficar na fotografia com Trump, mas qualquer diálogo entre ambos será irrelevante. Em breve haverá um novo morador em Downing Street. May demite-se a 7 de junho, por causa do falhanço do Brexit, sendo o favorito à sucessão o seu antigo chefe da diplomacia, Boris Johnson, que Trump considera um "amigo" e disse no passado que daria "um grande primeiro-ministro". O que é que isso significa para a "relação especial" dos dois países, num momento crítico do pós-Brexit?

A última visita de Trump não deixa saudades a May, que teve de ouvir o presidente dos EUA dizer que "teria feito as coisas de forma muito diferente", referindo-se ao processo de negociação da saída do Reino Unido da União Europeia (UE). A primeira-ministra foi rápida a responder, revelando que o conselho de Trump tinha sido o de "processar" a UE, tendo ficado claro que a famosa "relação especial" entre os dois países não se traduzia numa amizade entre os dois líderes.