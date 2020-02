Um post no Twitter: "Acabei de aterrar na Portela, em Lisboa. É a última vez que vou entrar num país europeu como um cidadão da UE." Um post no Twitter foi o início desta entrevista com um convite feito em cima da hora, numa mensagem depois deste post, a Greg Williams. O diretor da revista Wired, versão britânica, estava em Lisboa para participar na conferência Building the Future, organizada pela Microsoft Portugal. Greg foi adepto do remain e tem ainda muitas dúvidas sobre o que irá acontecer nos próximos tempos. Em reserva fica o sonho, de certa forma europeísta, de viver em Portugal, terra da mãe da mulher - onde se sentirá sempre em casa (embora tenha pena de não conseguir falar português).

Quando chegou a Lisboa twittou que esta seria a sua última viagem ainda pertencendo à União Europeia. Como é que se sente um europeísta ferrenho com essa situação?

É realmente estranho, porque sempre pensei em mim como europeu - continuo a pensar e acho que sempre pensarei -, mas todos nós teremos de passar por um período muito estranho de reajustamento, de perceber qual é a nossa relação com o resto do continente. Para muitas pessoas que votaram pela permanência, como eu, parece que as nossas vozes foram esquecidas. Se acreditarmos no que o governo diz, estamos a dirigir-nos para um acordo que vai significar que não estamos na união aduaneira, deixaremos de fazer parte do mercado único e vamos ter, provavelmente, uma relação muito diferente com os nossos parceiros.