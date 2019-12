Há dezenas de países com as vacinas que o Orçamento do Estado já prevê para Portugal

A introdução de três novas vacinas no Plano Nacional de Vacinação (PNV) - a vacina contra a meningite B, rotavírus e vírus do papiloma humano (para rapazes) - foi aprovada no Orçamento do Estado de 2019, depois de uma proposta do PCP, mas só se saberá se a medida avança no próximo Orçamento, que será anunciado em janeiro de 2020.

Desconhece-se se vão entrar todas no PNV, mas um novo estudo da Sociedade Portuguesa de Pediatria analisou a taxa de efetividade de uma delas: a da vacina contra a meningite B, que alcançou uma taxa de sucesso próxima dos 80%. Em Portugal, apenas metade das crianças são vacinadas (a título particular) contra a doença meningocócica - que pode ser fatal em 24 horas. A vacina contra a meningite B tem um custo aproximado de 95 euros por dose (nunca menos de duas).