Portugal vai criar em três anos (de 2018 a 2020) pelo menos mais 19 hospitais privados. Juntam-se aos 114 que já existiam, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), de 2016. No último ano, abriram portas oito novas unidades hospitalares e até ao final de 2019-2020 devem estar a funcionar mais cinco, segundo um levantamento feito pelo DN. Há ainda três projetos de hospitais particulares sem data de abertura prevista. Para os administradores ​​​​​​​hospitalares, estes números são sinal da confiança que se vive no setor privado, em parte por causa da descrença no serviço público.

O investimento total é superior a 750 milhões de euros num setor que continua a crescer. Embora o Serviço Nacional de Saúde (SNS) assegure mais de 80% das urgências e mais de 70% dos internamentos e cirurgias, os hospitais privados revelam um maior crescimento, de acordo com o INE.