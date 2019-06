O enterro pacífico de Jonas Savimbi

Uma vila abandonada junto a um caminho-de-ferro que não funcionava. Cheguei lá com guerrilheiros, a pé, e ousámos entrar porque um pisteiro ofereceu-se para nos guiar os passos precisos: plantadas, havia minas antipessoal de uns, MPLA, e de outros, UNITA. "Pisa aqui", e nós, curioso jornalista ou valentes homens de guerra, obedecíamos igualmente. Com a lentidão ridícula que o medo dá. As cigarras calavam-se à nossa passagem, como para adensar a visita.

Nos quintais, limoeiros, mangueiras e abacateiros guardavam frutos de várias estações, verdes ou murchos e ambos não colhidos dos ramos. Só se entrava em Munhango por razões estranhas - como passear um jornalista pela guerra. Nenhum dos valentes que me acompanhava foi buscar um fruto. Nem eu dei dois passos para apanhar o pedal com a marca Singer forjada no ferro, igual ao da máquina de costura da minha mãe. Na estação, uma locomotiva deixava-se abraçar por arbustos que explodiam em girassóis.