Quarta vaga vai de norte a sul

Muito se tem falado na quarta vaga de covid-19 em Portugal, o próprio DN já avançou uma manchete com essa temática, além de outros artigos. A expressão "quarta vaga" tem sido evitada pelos responsáveis políticos, mas é o que temos mesmo à nossa frente. O diretor do Hospital de São João, no Porto, veio dizer que já não há dúvidas de que estamos perante uma quarta vaga, pois deparou-se com a subida de 40% a 50% de novos casos suspeitos de covid nas urgências do hospital. Em Lisboa a situação é crítica, no Algarve também e até no Alentejo estão a disparar os contágios.

Tudo indica que em julho vamos chegar a 65% do total de portugueses já vacinados com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. E mais: os jovens abaixo dos 18 anos poderão ser vacinados em setembro. Boas notícias, mas ainda não têm a capacidade de garantir o verão. A saúde e a economia estão perante um problema sério. De um dia para o outro, a pandemia descontrolou-se e a época pode estar perdida para o turismo e a restauração. A falta de turistas ingleses e alemães (que retiraram Portugal do corredor verde) já faz ferida. O turismo representa cerca de 10% do PIB, um setor que contagia outros: da agricultura aos restaurantes, dos vinhos às cervejas, da doçaria aos têxteis.

O dinheiro da bazuca ainda vai demorar a chegar, aliás espera-se que comece a ser distribuído durante a presidência eslovena do Conselho da União Europeia, que arranca hoje. Há ainda um caminho longo até os países terem acesso ao pote de ouro.

Voltando ao tema da saúde, hoje é dia de reunião de Conselho de Ministros e deveremos ficar a saber quais serão os próximos passos para conter a pandemia em Portugal. Até lá resta-nos fazer a nossa parte: usar máscara, optar pelo distanciamento e desinfetar as mãos.

