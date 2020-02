Alberto Prata, médico da seleção nacional de futebol de praia, defende que um exame é uma consulta e que deveria ter no mínimo 20 minutos, para proteção e segurança do atleta (na foto com o Dr. João Paulo Delgado).

No desporto federado é obrigatório a realização de um exame médico desportivo e o número de atletas aumenta todos os anos. Em 2017, eram 624 001, segundo os dados do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), quando em 1997 estavam inscritos apenas 271 470. O Serviço Nacional de Saúde (SNS) não consegue dar resposta aos pedidos de exames e surgiu assim uma oportunidade de negócio: algumas empresas começaram a vender este serviço em pacote (por quantidade de atletas examinados ou juntamente com outros serviços) e a oferecer aos médicos 20 a 30 euros à hora para fazerem essas consultas. Só que não explicam aos clínicos que têm de consultar mais de dez pessoas para ganharem esse valor. Este é um daqueles casos que todos conhecem, mas ninguém atua, denunciam os especialistas em medicina desportiva, salientando que se trata da segurança do praticante.

Os exames médico-desportivos são realizados quando um atleta se inscreve como federado e, depois, anualmente, no mês do aniversário. Quase um terço (176 349) pratica futebol e são a maior fonte de rendimento. "O que dá mais dinheiro são as escolinhas", deixou escapar a responsável de uma empresa que realiza esses exames, para logo emendar: "As escolinhas é que dão mais atletas."