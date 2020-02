"​​​​​​​Comandar tem que ver com a pessoa e não com ser homem ou mulher"

"Muito satisfeita. Orgulhosa de ter sido mulher militar. De ter ajudado a abrir a porta para que as mulheres pudessem ser militares". Maria Alice dos Santos Dias Pereira tem um sorriso largo, bem-disposto, fala da sua história deixando transparecer o orgulho de uma vida militar - gosto que lhe terá sido "transmitido" por um tio-avô numa época da história de Portugal em que a entrada de mulheres nas forças armadas não era uma miragem, antes uma situação inconcebível.

E é de história que a tenente-coronel Alice Pereira vai falando: da sua que, afinal, se confunde com as mudanças na Força Aérea até ao momento em que a presença de mulheres nas Forças Armadas se tornou uma situação normal. São cerca de 10% do total de efetivo militar (30 mil), como é referido num documento do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL) - "Desigualdades Sociais, Portugal e a Europa", publicado em 2018.