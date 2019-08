E se a União Europeia te desse passes para viajares pela Europa?

Bárbara, Juliana, Rita, José e Daniel são cinco portugueses que estão entre os cerca de 50 mil jovens europeus que, desde junho de 2018, ganharam passes para viajarem pela Europa, no âmbito do programa DiscoverEU. Este vai já na sua terceira fase e deverá ter uma quarta, até ao final do ano, provavelmente em novembro, segundo indicação da União Europeia (UE).

Nesta terceira fase concorreram, ao todo, 94 083 jovens dos 28 países da União Europeia e foram selecionados 20 006. De Portugal concorreram 3389 jovens e foram apurados 402, que é a quota do país, calculada segundo a população. A Comissão Europeia pretende que o programa continue e propôs um orçamento adicional no valor de 1,5 milhões de euros, para o período de 2021 a 2027, faltando ainda a aprovação do Parlamento e do Conselho Europeu.