Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Christine Lagarde, presidente do BCE. Palazzo Vecchiio, Florença, Itália, 29 de outubro de 2025.
Christine Lagarde, presidente do BCE. Palazzo Vecchiio, Florença, Itália, 29 de outubro de 2025.Foto: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI
Economia

Lagarde: acordo UE-EUA e cessar-fogo em Gaza ajudaram a reduzir ameaças à economia da Zona Euro

Lagarde diz que "não tenho grandes queixas sobre o crescimento, neste momento", o comentário possível à variação trimestral do PIB de 0,2%, divulgada esta quinta-feira, pelo Eurostat.
Luís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

O acordo comercial da União Europeia (UE) com os Estados Unidos (EUA), assim como as medidas de cessar-fogo na Faixa de Gaza, Palestina, "ajudaram a reduzir potenciais impactos negativos" sobre a economia europeia, observou Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu (BCE). Já a guerra da Rússia contra a Ucrânia “continua a ser uma fonte de grande incerteza”.

Após a reunião de taxas de juro, que decorreu esta quarta e quinta-feira, em Florença, Itália, a chefe máxima da autoridade monetária mostrou-se bastante menos preocupada com os destinos da inflação e do crescimento.

“De um ponto de vista da política monetária, estamos num bom lugar. É um lugar fixo? Não, mas vamos fazer o que for necessário para assegurar um bom lugar”, acrescentou. Disse ainda que os governos dos países e as respetivas economias podem fazer melhor em termos de crescimento, apelando a mais investimento e a reformas estruturais em prol da produtividade e da competitividade europeia.

Em conferência de imprensa, no Palácio Velho, em Florença, Lagarde disse não ter "grandes queixas sobre o crescimento neste momento", o comentário possível aos dados divulgados esta quinta-feira, pelo Eurostat, que mostraram que a Zona Euro cresceu 0,2% entre o segundo e o terceiro trimestre, ligeiramente melhor do que estimava a maioria dos economistas.

A maior economia, a Alemanha, estagnou outra vez, mas França, o segundo maior mercado do euro, cresceu mais do que o esperado. Compensou um pouco.

Para Lagarde, a situação atual "é positiva, mas continua ainda sujeita a alterações" e aos riscos do costume.

A presidente do BCE concede que "certos riscos para o crescimento económico diminuíram", mas também é preciso ter em conta que há outros "riscos potenciais que ainda não impactaram no mercado, especialmente os estrangulamentos e as interrupções nas cadeias de abastecimento" globais.

Na questão da inflação, a presidente do BCE disse que os salários estão ajudar (porque estão a crescer cada vez menos) e que a força do euro está a servir de escudo contra preços mais elevado lá fora e aumentar o poder de compra europeu ao nível das importações.

"Um euro mais forte pode contribuir para uma descida mais acentuada da inflação", embora a perspetiva para a variação dos preços seja atualmente "mais incerta do que o habitual".

O painel de indicadores salariais monitorizado pelo BCE "aponta para uma desaceleração do crescimento dos salários em 2025 e no primeiro semestre de 2026", referiu a responsável.

Christine Lagarde, presidente do BCE. Palazzo Vecchiio, Florença, Itália, 29 de outubro de 2025.
BCE mantém taxa de juro principal em 2% e assim deve ficar até 2027
taxas de juro
Inflação
Crescimento económico
BCE
Banco Central Europeu

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt