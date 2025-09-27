Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Lopes, diretor-geral da easyJet em Portugal
José Lopes, diretor-geral da easyJet em PortugalReinaldo Rodrigues
Economia

José Lopes: “A NAV é ineficiente. É o momento de pensar em privatizá-la”

O diretor da easyJet em Portugal defende que faltam controladores de tráfego aéreo. A “ineficiência” da NAV, diz, causa atrasos e impacta as companhias que além das indemnizações têm de pagar multas.
Rute Simão
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
TAP
Aviação
easyJet
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt