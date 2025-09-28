Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A construção de casas a preços moderados terá uma taxa de IVA de 6%.
A construção de casas a preços moderados terá uma taxa de IVA de 6%.
Habitação. Construção e promotores aplaudem choque fiscal, mas querem rapidez na execução

Indústria da construção e promotores imobiliários estão convictos que a descida do IVA para 6% vai estimular aumento da oferta de casas e em todos os segmentos.
Sónia Santos Pereira
