Há 700 babysitters no país para apoiar as famílias neste novo ano escolar

A Baby Sisters Portugal, que responde por uma rede nacional de mais 700 babysitters certificadas, que prestam serviços ocasionais, regulares e permanentes, quer ser "uma resposta complementar ao atual desafio nacional no acesso às creches", afirma Margarida Menezes, CEO da empresa. Segundo a responsável, a Baby Sisters é uma "solução para aliviar a pressão das famílias", permitindo conciliar o regresso às aulas com os horários de trabalho, garantir o acompanhamento escolar e as atividades lúdicas das crianças."Aliviamos a pressão dos pais oferecendo suporte flexível e de confiança, garantindo bem-estar e tranquilidade para as famílias", afirma Margarida Menezes, em comunicado. Os serviços da empresa estão disponíveis 24 horas nos sete dias da semana e integram recolha na escola ou creche, apoio ao estudo, preparação de refeições e lancheiras, rotinas de banho, sono e brincadeira, cuidados em horários específicos ou em part-time e apoio especializado a crianças com necessidades especiais.Segundo o comunicado, a Baby Sisters já prestou serviços a cerca de seis mil famílias no país.