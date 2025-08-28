Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Faltam vagas em creches, principalmente na zona da Grande Lisboa.
Faltam vagas em creches, principalmente na zona da Grande Lisboa. Artur Machado/Global Imagens
Economia

Há 700 babysitters no país para apoiar as famílias neste novo ano escolar

A rede da Baby Sisters Portugal dispõe de vários serviços para ajudar os pais a conciliar os seus deveres familiares com o trabalho. Está operacional 24 horas nos sete dias da semana.
Sónia Santos Pereira
Publicado a
Atualizado a

A Baby Sisters Portugal, que responde por uma rede nacional de mais 700 babysitters certificadas, que prestam serviços ocasionais, regulares e permanentes, quer ser "uma resposta complementar ao atual desafio nacional no acesso às creches", afirma Margarida Menezes, CEO da empresa.

Segundo a responsável, a Baby Sisters é uma "solução para aliviar a pressão das famílias", permitindo conciliar o regresso às aulas com os horários de trabalho, garantir o acompanhamento escolar e as atividades lúdicas das crianças.

“Aliviamos a pressão dos pais oferecendo suporte flexível e de confiança, garantindo bem-estar e tranquilidade para as famílias”, afirma Margarida Menezes, em comunicado.

Os serviços da empresa estão disponíveis 24 horas nos sete dias da semana e integram recolha na escola ou creche, apoio ao estudo, preparação de refeições e lancheiras, rotinas de banho, sono e brincadeira, cuidados em horários específicos ou em part-time e apoio especializado a crianças com necessidades especiais.

Segundo o comunicado, a Baby Sisters já prestou serviços a cerca de seis mil famílias no país.

Faltam vagas em creches, principalmente na zona da Grande Lisboa.
Ministério da Educação abre concurso extraordinário de professores com 1800 vagas
Faltam vagas em creches, principalmente na zona da Grande Lisboa.
Professores. Mais de uma centena de horários já não têm candidatos disponíveis
babysitting

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt