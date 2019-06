Maria Melo gosta de mapas quase tanto quanto gosta de arquitetura (e de jardins). Quando viaja, usa e volta a usar mapas, onde deixa anotações, bolinhas, memórias da passagem pelos locais. Não foi por isso difícil à livreira e editora da A+A, a livraria especializada em arquitetura, perceber a falta que fazia um mapa da arquitetura de Lisboa. E, claro, se bem pensou, melhor o fez. Texto de Marina Almeida De um lado, Lisboa desdobrável com bolinhas pretas numeradas de 1 a 170, e as respetivas legendas. Do outro, o bê-à-bá da arquitetura moderna e contemporânea da cidade, com informação [...]

The post Lisboa já tem um mapa de arquitetura para contar a história da cidade appeared first on Ócio.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para saber mais clique aqui: ocio.dn.pt