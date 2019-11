É desta que chegamos às três [estrelas Michelin]?

É já no próximo dia 20 em Sevilha que vamos conhecer a composição ibérica das estrelas Michelin para 2020. Estamos em festa, claro, e festejaremos depois com os nossos bravos, mesmo sabendo que serão poucos para o grande nível a que já chegámos. Fernando Melo* escreve sobre quais os restaurantes em Portugal que podem ganhar estrelas Michelin em 2020. As novas inevitáveis estrelas Michelin, são sem dúvida as do Epur em Lisboa, de Vincent Farges; Mesa de Lemos em Viseu, de Diogo Rocha; e Vistas (Monte Rei Golf & Country Club), de Rui Silvestre. Digo inevitáveis por no ano passado [...]

