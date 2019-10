Mais de metade das crianças até aos três anos usa em excesso tablets e computadores

Em geral, passam mais tempo do que o recomendado em contacto com as novas tecnologias, muitas vezes criando dependência antes ainda dos três anos, o que contribui para um atraso na linguagem e no desenvolvimento emocional das crianças. Texto de Rita Rato Nunes | Fotografia de Shutterstock Tiago tem três anos e gosta de comboios e aviões. É isso que procura no YouTube quando os pais lhe emprestam o telemóvel, "ainda não sabe pesquisar, mas vai pelo histórico", explica o pai, Miguel Gonçalves. "Já tem [...]

O conteúdo Mais de metade das crianças até aos três anos utiliza em excesso as novas tecnologias aparece primeiro em DN Life.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para saber mais clique aqui: life.dn.pt