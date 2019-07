"Todos os anos fazemos 130 transplantes de fígado. Só perdemos cinco a seis doentes"

Joaquim Guerreiro é um homem do Rosário, de Almodôvar, de Beja e do Alentejo. É assim que se define, mesmo depois de ter passado 20 anos emigrado na Suíça. O sotaque não engana. O sorriso nos lábios, nove dias depois da cirurgia que lhe deu um novo fígado, também não. Joaquim Guerreiro é mais do que um homem do Rosário. É um lutador.

