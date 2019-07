Calendário escolar 2019/2020. Mais um dia de férias no Natal

77% dos portugueses passam férias fora de casa no verão

Flexibilidade é palavra de ordem quando falamos de férias escolares. Só assim os mais pequenos conseguem aproveitar verdadeiramente o período de pausa dos compromissos escolares. No entanto, até aos três anos é importante manter algumas rotinas. Como gerir os horários? Quando voltar à normalidade? O pediatra Hugo Rodrigues e a psicóloga clínica Olga Reis deixam alguns conselhos. Texto de Joana Capucho Se o seu filho não quiser ir para a cama antes das 23.00, não se preocupe muito com isso. Durante as férias, deixe-o deitar-se mais tarde, garantindo que dorme o número de horas recomendado para a idade. E também [...]

O conteúdo Manter ou não as rotinas dos miúdos nas férias, eis a questão aparece primeiro em DN Life.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para saber mais clique aqui: life.dn.pt