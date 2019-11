Ingleses no Porto: são cada vez menos mas continuam muito influentes

Vinho do Porto. O melhor vinho do mundo

Em 1756 existiam já 30 famílias de negociantes britânicos a residir na cidade do Porto, um sinal dos tempos em que o comércio na zona da Ribeira tinha um forte cunho inglês. Nos dois séculos seguintes, a influência britânica no Porto tornou-se mais visível. Basta pensar nas marcas de vinho do Porto, na arquitetura de vários edifícios da cidade e no número de ingleses que fixaram habitação nas melhores zonas

Se não tiver sido reencaminhado automaticamente para o artigo completo clique life.dn.pt