E se a China retaliar ao caso Huawei? "80% dos smartphones vêm de lá"

Huawei assegura que cooperação com Panasonic não foi afetada

Como o bloqueio à Huawei pode acabar com o domínio do Android e iOS

Bloqueio dos EUA à Huawei está a prejudicar a empresa chinesa tanto na percepção global, como no acesso a fornecedores. Se a China retaliar a Apple pode perder 29% dos lucros e todo o negócio de smartphones pode estar em causa, pelo menos nos preços praticados. A Huawei está em apuros. Mesmo sem provas concretas de que os seus equipamentos estejam comprometidos, o bloqueio dos EUA tem prejudicado a marca, inclusive em reconhecimento global que tem junto dos consumidores e dos próprios retalhistas. Como noticiámos ontem, já há consequências no que diz respeito ao lançamento de 5G no Reino Unido, [...]

The post E se a China retaliar ao caso Huawei? "80% dos smartphones do mundo vêm de lá" appeared first on DN Insider.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para saber mais clique aqui: insider.dn.pt